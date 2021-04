En plots moet je ontsnapte kamelen opvangen: “Dacht dat het een grap was toen de politie me uit bed belde”

De politie in Doornik is op zoek naar een onbekende die zondagnacht twee circuskamelen en een dromedaris heeft laten ontsnappen. De dieren liepen een paar kilometer door de straten tot de politie hen met drie combi’s en acht agenten veilig kon onderbrengen bij een landbouwer uit de buurt. “Ik dacht dat het een grap was toen de politie me uit mijn bed belde”, zegt David Lefebvre.