Premier Rutte wil ‘graag’ oppositie leiden als zijn partij niet meeregeert

De ontslagnemende Nederlandse premier Mark Rutte wil graag met zijn rechtsliberale partij VVD verder regeren. Maar als andere partijen niet met hem in zee willen en een coalitie smeden zonder de VVD, wil hij “uiteraard graag de oppositie leiden”, aldus Rutte tijdens een debat over de vastgelopen formatie.

Tijdens een marathondebat afgelopen donderdag lag Rutte zwaar onder vuur. Bij een verkennend gesprek kort na de Tweede Kamerverkiezingen sprak hij over een mogelijke andere rol voor het kritische christendemocratische Kamerlid Pieter Omtzigt, mocht diens partij opnieuw plaatsnemen aan de formatietafel. Toen uitlekte dat dit besproken was, zei Rutte dat die suggestie niet van hem kwam. Maar uit een gespreksverslag bleek het tegendeel.

Het kwam Rutte op een motie van afkeuring te staan die, op de VVD na, door alle partijen werd gesteund. De partijen die geen deel uitmaken van de demissionaire regering, zegden zelfs collectief het vertrouwen op. Maar Rutte houdt nog steeds vol dat hij niet loog, hoewel hij niet de waarheid sprak, en dat hij zich het gesprek met de verkenners eenvoudigweg verkeerd heeft herinnerd.

Nieuwe informateur

Ondertussen heeft het Nederlandse parlement de beoogde nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink drie weken de tijd geven om tot een advies te komen over de regeringsvorming. Dat staat in het voorstel van het links-liberale D66 om Tjeenk Willink tot informateur te benoemen, die op brede steun in de Tweede Kamer kan rekenen.

De meeste partijen gaven eerder op de dag al te kennen in de minister van Staat de juiste persoon te zien om het vastgelopen formatieproces uit het slop te trekken.