Nieuwe opdoffer voor Bayeren: ook Serge Gnabry mist Champions League-kraker tegen PSG door positieve coronatest

Serge Gnabry, aanvaller van Bayern München, testte vandaag positief op het coronavirus. Net als Robert Lewandowski zal ook Gnabry de kraker tegen Paris Saint-Germain moeten missen. Woensdag om 21u00 neemt Bayern het in eigen huis op tegen PSG. Een heruitgave van de finale van vorig jaar.

Normaal gezien zou Serge Gnabry Robert Lewandowski vervangen in de punt van de aanval, maar dat is nu niet meer mogelijk. Afgelopen weekend won Bayern op verplaatsing tegen RB Leipzig met 1-0. Serge Gnabry viel in de 70ste minuut in op de rechterflank. Eric Maxim Choupo-Moting mocht de volle 90 minuten spelen als spits. Die rol zal Choupo-Moting, morgen tegen PSG, naar alle waarschijnlijkheid weer mogen invullen.

Choupo-Moting speelde de finale van vorig jaar met PSG Foto: BELGAIMAGE

Hans Flick gelooft in de kwaliteiten van de Duitse spits. “Choupo-Moting is een goede jongen en is daarom ook belangrijk voor het team. Hij zorgt voor eenheid binnen ons team. Hij is een goede speler en liet afgelopen weekend weer zien wat hij kan.” Vorig seizoen speelde Choupo-Moting nog voor de ploeg uit Parijs. PSG verloor afgelopen weekend in eigen huis van Lille. Jonathan David, ex-Gent, maakte het enige doelpunt.