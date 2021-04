Geen enkel begrip van eigen baas

De verdediging van politieagent Derek Chauvin, die terecht staat voor de dood van George Floyd, heeft een zware klap gekregen. Tijdens het proces keerde zijn korpschef Medaria Arradondo zich tegen hem. Het is zeer zeldzaam dat een Amerikaanse korpschef tegen een eigen politieagent getuigt.

De getuigenis van Medaria Arradondo, de korpschef van Minneapolis, over de knieklem waarmee Chauvin de dood van George Floyd veroorzaakte was scherp: “De techniek gaat in tegen alle waarden en principes die we hebben.” Volgens hem krijgen politieagenten wel degelijk enkele nekklemmen aangeleerd, maar de knieklem van Chauvin was “disproportioneel”. “Het was geen deel van het protocol, en zeker niet als de verdachte het bewustzijn dreigt te verliezen.”

De getuigenis kan Chauvin duur te staan komen. Die houdt nog altijd vol dat hij een techniek gebruikte die hij tijdens de politie-opleiding leerde, waardoor hem niets verweten kan worden. Dat het net zijn korpschef is die zijn verdediging ondergraaft wordt in Amerika als “uitzonderlijk” omschreven. “Normaal gezien verwacht je dat politiekorpsen hun agenten steunen. Dat een korpschef nu officieel zegt dat het niet volgens protocol verlopen is… Ja, dat zal zeer zwaar wegen op de jury”, zei de Amerikaanse professor recht David Schultz in The New York Times.

Dat het net Arradondo is die ingaat tegen de gebruikelijke gang van zaken hoeft niet te verbazen. Hij getuigde eerder ook tegen een andere agent die een ongewapende Australische vrouw had neergeschoten. Hij heeft ook een opmerkelijke carrière achter de rug. Als jonge politieman heeft hij zijn eigen korps aangeklaagd wegens racisme en discriminatie. Toch schopte hij het in 2017 als eerste zwarte korpschef van Minneapolis. Daar maakte hij naam met een beleid dat “waardigheid en respect” centraal stelde. Hij is ook een man van de snelle reactie op misstanden. Nadat hij de amateurbeelden van Floyds dood onder ogen kreeg en er protest losbarstte, koos hij ervoor om Chauvin en drie andere politieagenten meteen te ontslaan.

De advocaat van Chauvin probeerde Arradondo’s geloofwaardigheid nog onderuit te halen door hem te omschrijven als een man die te ver van de praktijk staat. Maar Katie Blackwell, hoofd opleiding van het korps, kwam op het proces tot dezelfde conclusies als de korpschef: Chauvins knieklem wordt niet aangeleerd in de politieschool.

Derek Chauvin blijft vooralsnog onschuldig . Er staat voor hem dan ook bijzonder veel op het spel. Het openbaar ministerie vervolgt hem voor moord zonder voorbedachte rade en voor opzettelijke doodslag. Er hangt hem maximaal 25 jaar cel boven zijn hoofd.