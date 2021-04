Al meer dan 3.000 jongeren willen meedoen aan La Boum 2: “Hebben het recht om wilde feesten te organiseren als minister niet antwoordt”

Brussel - Er kan binnenkort al een nieuwe versie komen van het dramatisch verlopen nepfestival La Boum in Brussel. Dat hebben enkele initiatiefnemers laten weten in een open brief aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), aan wie ze dit keer toestemming vragen. Al meer dan 3.000 mensen beloven om mee te doen aan ‘La Boum 2’. “Indien we geen antwoord krijgen, vinden we dat we het recht hebben om wilde feesten te organiseren.”

Er daagden vorige week duizenden jongeren op in het Brusselse park Ter Kamerenbos voor de eerste versie van het nepfestival. Dat was het initiatief van vijf anonieme kunstenaars, onder wie een schilder, een muzikant, en een ‘acteur uit erotische films’.

De politie probeerde de jongeren vorige week met veel machtsvertoon uiteen te drijven. Foto: BELGA

De politie probeerde om de jongeren uiteen te drijven met het waterkanon, pepperspray en ruiters, maar de studenten reageerden door flessen en takken te gooien. De aprilgrap ontaardde in een ware veldslag.

Twee weken lang

“La Boum 2 komt eraan’, zo klinkt het in een open brief die dinsdagochtend op sociale media verscheen. Het nieuwe festival zou doorgaan op 1 mei, opnieuw in hetzelfde park, en deze keer twee weken lang duren.

De beslissing is een reactie op een eerdere open brief van minister Verlinden, die onder meer hier verscheen. Dat was een oproep aan de Belgische jeugd om door te bijten en om zich aan de maatregelen te houden. “Ik kan alleen maar benadrukken dat dat einde écht in zicht is”, zei Verlinden in die brief. “Ik wil je ook de mogelijkheid geven om die laatste weken voorbij te laten vliegen. Verzin iets waardoor de laatste loodjes minder wegen.”

“We hebben een bezigheid gevonden: aan jongeren die hun vrijheid, feesten en knuffels missen, bieden wij La Boum 2 aan in afwachting van D-Day”, zegt de brief.

De initiatiefnemers geloven kennelijk niet dat een versoepeling een kwestie van weken is, meer eerder maanden.

“Levensnoodzakelijk”

Foto: BELGA

Ze dagen Verlinden uit: “Uw missie, mocht u die aanvaarden, is om ons officiële toestemming te geven, en ons gezondheidsmaatregelen voor te stellen die rekening houden met het advies van specialisten. Sommigen oordelen namelijk dat de risico’s van dit soort evenementen miniem zijn, maar dat ze levensnoodzakelijk zijn voor de jeugd.”

“Indien u niet antwoordt, dreigt er een nieuwe burgerbeweging op te staan die het recht zal opeisen om zich te verenigen en te feesten. In dat geval vinden we dat we het recht hebben om wilde feesten te organiseren, en deze burgerbeweging in alle steden te verspreiden.”

De schrijvers van de brief vragen ook om genade voor de studenten die vorige week tijdens La Boum werden opgepakt.

De afgrond

La Boum 2 zou dit keer níet het initiatief zijn van de vijf kunstenaars die tot de eerste editie opriepen, en tegen wie het Brusselse gerecht een onderzoek heeft geopend. Het nieuwe festival wordt nu officieel georganiseerd door een collectief dat zich L’Abîme (de afgrond) noemt.

Maar er zijn linken tussen twee groepen. Want de allereerste uitnodiging voor het festival, werd vannacht precies om middernacht verspreid door het Telegram-account van de organisatoren het eerste festival.