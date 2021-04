Voorzitter bpost stapt op, vroeger dan verwacht

François Cornelis (71) stopt als bestuurder en voorzitter van bpost. Dat meldt het postbedrijf. De Amerikaan Ray Stewart (72), voormalig financieel directeur van telecombedrijf Proximus, neemt tijdelijk over. Vorige maand werd CEO Jean-Paul Van Avermaet al ontslagen.

Cornelis “heeft zijn mandaat als onafhankelijke bestuurder van bpost ter beschikking gesteld met ingang van 31 maart 2021”, meldt het bedrijf in een persbericht. De raad van bestuur dankt hem “voor zijn engagement en inzet voor bpost”.

Normaal gezien liep het mandaat van Cornelis, die in 2013 bestuurder en in 2017 voorzitter van bpost werd, pas in 2023 af. Zijn positie was wankel geworden na de problemen rond Van Avermaet, die verwikkeld raakte in een onderzoek naar prijsafspraken bij zijn vorige werkgever G4S. Cornelis was al vervangen als hoofd van het benoemingscomité.

Na de aandeelhoudersvergadering van 12 mei zal een nieuwe voorzitter worden aangeduid. Tot dan wordt Ray Steward voorzitter. De Ier Mike Stone, die een verleden heeft bij pakjesbedrijf DHL, wordt voorzitter van het strategisch comité. Laurent Leveaux blijft voorzitter van het bezoldigings- en benoemingscomité.