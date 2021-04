Schietpartij op bedrijventerrein in Maryland: twee zwaargewonden, schutter gedood

Dinsdag zijn in het Amerikaanse Maryland twee mannen neergeschoten bij een schietpartij op een bedrijventerrein. Hun toestand is kritiek. De schutter zelf overleed, hij werd neergeschoten door militair personeel.

De verdachte zou een 38-jarige medewerker zijn van de Amerikaanse mariene. Hij ging dinsdagochtend plaatselijke tijd een bedrijf binnen in het Riverside Tech Park, een technologiepark in Maryland, en schoot er twee mannen neer. De slachtoffers werden zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in Baltimore. Ze zouden nog in kritieke toestand verkeren.

De schutter vluchtte vervolgens zelf naar Fort Detrick, een nabijgelegen militaire basis, waar hij werd neergeschoten door militair personeel. De hulpdiensten kwamen ter plaatse maar konden enkel zijn dood vaststellen.

Het motief van de verdachte is nog niet duidelijk, verder onderzoek loopt.