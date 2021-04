“Mijn buur is jonger en al gevaccineerd, ik heb zelfs nog geen uitnodiging gekregen”: waarom krijgen sommige mensen sneller een prik?

Talrijk zijn de berichten die dezer dagen aankomen op onze redactie: mensen die zich afvragen waarom hun broer of zus, buurman of buurvrouw, vriend of vriendin al gevaccineerd is. Terwijl hij of zij jonger is. Terwijl hij of zij in dezelfde gemeente woont. Terwijl hij of zij niet in de zorgsector werkt. Waarom krijgen sommige mensen wél een vaccin, en anderen niet? En wat loopt er mis in het systeem van onze vaccinatiecentra?