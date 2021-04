Toeschouwers welkom bij openingsduel EK in Rome (maar hoeveel is nog niet duidelijk)

De openingswedstrijd van het Europees kampioenschap voetbal wordt vrijdag 11 juni gespeeld met publiek. Hoeveel mensen bij Italië tegen Turkije welkom zijn in het Olympisch Stadion in Rome is wel nog niet duidelijk.

De UEFA had de speelsteden gevraagd deze week duidelijk te maken of er wel of geen publiek bij de wedstrijden aanwezig zou kunnen zijn. “Minister van Volksgezondheid Roberto Speranza heeft ons verzekerd dat de wetenschappelijke adviseurs van de regering de beste oplossingen zullen vinden om de aanwezigheid van het publiek mogelijk te maken”, aldus Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond FIGC.

Italië speelt ook de overige twee groepswedstrijden, tegen Zwitserland en Wales, in Rome. In de Italiaanse hoofdstad staat ook een duel uit de kwartfinales gepland.