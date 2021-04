Ooit bijna uitgestorven, nu minst bedreigd: opnieuw neushoorn geboren in Nederlandse Zoo

Op Pasen is in de Nederlandse Burgers’ Zoo in Arnhem een neushoorn geboren. Het kerngezonde mannetje heeft zijn leven te danken aan een uitgekiend Europees fokprogramma.

Zondagochtend werd het neushoornjong, dat nog geen naam heeft, geboren in de Burger’s Zoo. Het is het vierde jong van een 17-jarige neushoornvrouwtje. Het gaat om een breedlipneushoorn, ofwel de zuidelijke witte neushoorn: de grootste en meest sociale van de vijf soorten neushoorns.

De soort is bovendien ook het minst bedreigd, wereldwijd leven er zo’n 11.000 breedlipneushoorns in het wild. Dat is niet veel, maar wel veel meer dan het aantal noordelijke witte neushoorns. Die zijn nog maar met twee: moeder en dochter Najin en Fatu. Ze worden met de klok rond bewaakt in een Keniaans natuurpark.

De Nederlandse dierentuin staat met de geboorte van het nieuwe neushoornjong in de top vijf van meest succesvolle neushoornfokkers in Europa. Jaarlijks worden in meer dan 80 Europese dierenparken tussen de tien en vijftien dieren in totaal geboren. De draagtijd van een vrouwtje bedraagt 17 maanden en de jongen blijven gemiddeld drie jaar bij de moeder. Zo’n honderd jaar geleden was de breedlipneushoorn op een haar na uitgestorven. Toen waren nog slechts enkele tientallen dieren over, in een regio in het Zuid-Afrikaanse KwaZulu-Natal. Alle vandaag levende breedlipneushoorns zijn nakomelingen van deze dieren.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS