Experiment in Nederland: 30ste speeldag Eredivisie wordt gespeeld met publiek

Aan het einde van deze maand keert het publiek terug in de Nederlandse voetbalstadions. De dertigste speelronde in de Eredivisie, van 23 tot en met 25 april, maakt deel uit van een grootschalige pilot van de overheid om met gebruik van toegangstesten de samenleving weer te openen.

Zo mogen bij de wedstrijd Ajax - AZ, op zondag 25 april in Amsterdam, 7.500 supporters de Johan Cruijff ArenA in. Koploper Ajax kan dan mogelijk kampioen worden. Bij Feyenoord - Vitesse zijn die dag 6.500 fans welkom in De Kuip. Een week eerder, op zondag 18 april, vindt in het Rotterdamse stadion de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse plaats, zonder publiek. Beide clubs mogen hun eigen stadions wel openstellen om daar supporters op grote schermen naar de finale te laten kijken. In Arnhem zijn 3.000 fans welkom, in Amsterdam 5.000. De 36ste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie, met acht wedstrijden op vrijdag 30 april, maakt ook deel uit van de pilot.

“We onderhouden intensief contact met het kabinet over de terugkeer van het publiek in de stadions en alle kansen en mogelijkheden die dit proces kunnen versnellen”, zegt Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB. “Na de Fieldlab-experimenten bij drie wedstrijden is dit een hele mooie, nieuwe stap: voor het eerst hebben we tijdens een speelronde bij alle wedstrijden toeschouwers op de tribune. Het nieuwe wettelijk kader voor sneltesten moet in mei actief worden. Met nog een aantal spannende speelrondes te gaan, is het realistisch dat dit seizoen eindigt zoals we het is begonnen: met supporters in de stadions die de spelers aanmoedigen.”

De voetbalfans die naar binnen mogen, moeten binnen 24 uur voor de wedstrijd een coronatest ondergaan in een teststraat. Wie een negatieve uitslag heeft, kan die aan de stadionpoort laten zien via de CoronaCheck-app en mag naar binnen. De toeschouwers moeten zich op de tribunes houden aan de verplichte onderlinge 1,5 meter afstand.

In de eerste weken van het seizoen mochten de betaaldvoetbalclubs ook een beperkt aantal toeschouwers ontvangen, maar eind september besloot het kabinet vanwege de verslechterende coronasituatie in Nederland om dat te verbieden. In februari werd in het kader van de Fieldlab-experimenten bij twee duels uit de Keuken Kampioen Divisie getest met publiek in het stadion. Dat gebeurde afgelopen maand ook bij de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Letland, waarbij 5.000 fans welkom waren in de ArenA.