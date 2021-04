Sterrenchef Sergio Herman (51) en passagier (30) betrapt tijdens nachtklok

Koksijde / Knokke-Heist / De Panne - De 51-jarige Nederlandse chef-kok, ondernemer en televisiefiguur Sergio Herman is maandagnacht om 2 uur in Koksijde betrapt toen hij rondreed met zijn auto en zo de nachtklok negeerde. Hij was licht onder invloed. Hij kreeg net als zijn passagier, een 30-jarige vrouw uit De Panne, een corona-pv.

Rond 2 uur zag een politiepatrouille een wagen rijden langs de Koninklijke Baan in Koksijde. Ze wilden de bestuurder doen stoppen om na te gaan of die in overtreding was met de geldende nachtklok die ingaat om middernacht. De bestuurder zette zich pas na een tijdje aan de kant.

Achter het stuur bleek de 51-jarige Sergio Herman te zitten, de bekende Nederlandse sterrenchef en televisiefiguur, die in Knokke-Heist woont. Naast hem zat een 30-jarige vrouw uit De Panne.

De twee waren eerder op de avond bij een kennis gaan eten, maar bleven daar te lang plakken. Ze vertrokken pas ruim na middernacht. Er werd aan Herman gevraagd of hij een gewettigde reden had om ’s nachts nog onderweg te zijn maar daar moesten zowel hij als de vrouw het antwoord schuldig op blijven. Beiden kregen dan ook een corona-pv.

Bovendien moest Herman een ademtest afleggen, wat standaardprocedure is. Die gaf een resultaat ‘alarm’ aan wat betekent dat hij licht onder invloed was. Hij moest daarop zijn rijbewijs voor drie uren inleveren. Hij zal zich later mogen verwachten aan een minnelijke schikking in de zaak. Wat de sterrenchef nadien deed, is niet duidelijk. Hij mocht meteen beschikken, zij het zonder rijbewijs.

Uit de entourage van de sterrenchef komt bevestiging. “We bevestigen het nieuws maar willen geen commentaar geven”, klinkt het.