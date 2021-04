Kernreactor stilgelegd in Frankrijk na incident

Reactor 1 van de kerncentrale in het Franse Paluel, in het departement Seine-Maritime, is stilgelegd na een incident zondagavond met een transformator. Dat heeft uitbater EDF dinsdag gemeld.

Zondagavond brak omstreeks 22.45 uur een brand uit in het niet-nucleaire gedeelte van de installaties. De brand was om 00.02 uur geblust, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Bij het incident vielen geen gewonden, maar werd reactor nummer 1 wel automatisch stilgelegd. De reactor zal niet meer opgestart worden tot het onderhoud dat voor zaterdag gepland is. Reactor 3 werd maandag ook stilgelegd voor controles. Reactoren 2 en 4 blijven aan het net geschakeld.