Kleine 300 vergunningen voor olifantenjacht in Botswana

Botswana heeft bij de start van het jachtseizoen 287 vergunningen afgeleverd. Dat betekent dat jagers een kleine 300 olifanten mogen afschieten.

Het jachtseizoen loopt van 6 april tot en met 21 september.

Het Afrikaanse land had de jacht in 2014 verboden, maar kwam daar in 2019 op terug. Vorig jaar zorgde de coronacrisis voor een verplichte pauze.

Volgens Kabelo Senyatso, de directeur van het departement dat instaat voor het beheer van de wilde dieren en de nationale parken, werden de vergunning na grondige consultaties toegekend.

“De jacht op olifanten en andere soorten is een overheidsmaatregel die genomen werd na consultatie van de ministers en gesteund wordt door de inwoners van Botswana”, klinkt het.

Dierenrechtenorganisatie Future for Elephants veroordeelde de toekenning. Volgens de organisatie is het jagen op olifanten een relikwie uit lang vervlogen tijden en is het nu niet langer gerechtvaardigd aangezien de soorten aan het uitsterven zijn.

De jacht is echter goed voor de economie, aldus Debbie Peake, woordvoerder van een organisatie die instaat voor het behoud en beheer van de wilde dieren in het land.