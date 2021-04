Universiteit pauzeert proef met AstraZeneca-vaccin op kinderen

De proef met het AstraZeneca-vaccin op kinderen wordt tijdelijk stopgezet vanwege de problemen die het lijkt te veroorzaken. De universiteit van Oxford, die het vaccin ontwikkelde met de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca, begon in februari met het testen van het vaccin op enkele honderden jongeren tussen de 6 en 17 jaar om te kijken of het deze leeftijdsgroep ook beschermt tegen het virus.

Er wordt nu een pauze ingelast tot meer duidelijk is over de bloedproppen die het vaccin mogelijk veroorzaakt, meldt een woordvoerder van de universiteit aan persbureau Dow Jones. Er wordt gewacht op informatie van de Britse medicijnwaakhond voordat nieuwe prikken worden gezet.

Het vaccin is tot nu toe alleen goedgekeurd voor volwassenen. De onderzoekers van de Britse universiteit proberen via proeven bij driehonderd jongeren uit te vinden wat voor hen de optimale dosering is. Daarvoor krijgen ruim tweehonderd kinderen het echte vaccin en de rest een placebo. Bij hoeveel kinderen een prik is gezet, is niet bekendgemaakt. Het concurrerende vaccin van Pfizer en BioNTech is veilig en beschermend voor kinderen van 12 tot 15 jaar, meldden die bedrijven vorige maand.

De afgelopen weken is er onrust over het AstraZeneca-vaccin vanwege de zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes waar enkele tientallen mensen na vaccinatie mee kampten. Meerdere Europese landen hebben daarom een prikpauze ingelast. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt deze week met een nieuw advies.