Efteling op 24 april open voor 8000 trouwe bezoekers

De Efteling gaat op 24 april open voor 8000 trouwe bezoekers als onderdeel van de testevenementen van Fieldlab. Het attractiepark wil zo bijdragen aan het heropenen van de samenleving.

De Efteling gaat geen tickets verkopen voor de testdag. Trouwe bezoekers zoals abonnementhouders worden uitgenodigd. Zij kunnen aan het pretpark laten weten of ze willen gaan en of ze akkoord gaan met de voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat alle bezoekers maximaal 24 uur voor hun bezoek negatief zijn getest op het coronavirus.

Directeur Fons Jurgens zegt dat de trouwe gasten worden uitgenodigd, als dank voor hun loyaliteit. “Het is voor ons vanzelfsprekend dat we voor deze pilot onze meest trouwe bezoekers als eerste uitnodigen. Helaas kunnen we ze lang niet allemaal ontvangen op 24 april, maar hopelijk duurt het niet lang meer voordat de poorten van de Efteling weer voor iedereen open mogen. We gaan ervan uit dat dit onderzoek daar ook aan gaat bijdragen.”

De evenementen van Fieldlab vallen niet onder de dinsdag aangekondigde plannen om met toegangstesten weer beperkt mensen toe te laten tot attracties en evenementen. Het gaat bij Fiedlab om het verzamelen van gegevens over wat een veilige manier is om tijdens de epidemie evenementen te kunnen organiseren.