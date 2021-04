Tientallen mensen gedood in conflict tussen twee regio’s in Ethiopië: burgers gedood in slaap

Tientallen mensen zijn sinds vrijdag doodgeschoten in een gebied in het noordoosten van Ethiopië dat het voorwerp is van een oud territoriaal geschil tussen twee administratieve regio’s. Dat melden vertegenwoordigers van de twee regio’s, die allebei met de beschuldigende vinger naar elkaar wijzen.

Het conflict speelt zich af in de Ethiopische regio’s Afar en Somali. Het toont aan dat de spanningen in het hele land oplopen en niet enkel in het conflictgebied Tigray.

Volgens een woordvoerder van de regio Afar, Ahmed Kaloyte, hebben de veiligheidsdiensten van de regio Somali de zone Haruka aangevallen en schoten ze “willekeurig op bewoners”. Daarbij zouden zeker 30 Afar-nomaden gedood zijn en 50 anderen gewond geraakt zijn.

“De lokale gemeenschap heeft de aanvallers teruggedrongen, maar daags nadien keerden de troepen terug naar Haruka en twee nabijgelegen gebieden. Ze waren gewapend met op voertuig gemonteerde machinegeweren en raketwapens en doodden een onbekend aantal burgers in hun slaap, onder wie vrouwen en kinderen”, aldus Kaloyte nog.

Minstens 25 doden

De woordvoerder van de regio Somali, beweert dan weer dat de strijdkrachten van Afar het geweld hebben aangezwengeld. “De laatste uitbarsting van geweld begon op vrijdag, toen politieagenten uit de regio Afar om onbekende redenen Somalische nomaden aanvielen”, aldus Abdo Heloe. “Tot nu toe zijn er meer dan 25 burgers gedood en meer dan 30 anderen gewond geraakt.”

De aanvallen zouden volgens Heloe nog aan de gang zijn. “De federale autoriteiten hebben geen enkele stap gezet om de situatie te bedaren”, klinkt het nog.

Ethiopië is verdeeld in tien administratieve regio’s op basis van etniciteit. De regio’s hebben ruime bevoegdheden, maar onderling en met de federale overheid zijn veel geschillen, die soms ontaarden in geweld.

Het bekendste voorbeeld daarvan is het conflict in de regio Tigray. Premier Abiy Ahmed, die in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede won, lanceerde begin november 2020 een militaire interventie om de partij TPLF (Tigray People’s Liberation Front) van de macht te verdrijven in deze regio in het noorden van Ethiopië. Hij beschuldigde de troepen van deze partij van aanvallen op basissen van het federale leger. Op 28 november kondigde Abiy de overwinning af, maar sommige leiders van TPLF zijn voortvluchtig en hebben verzekerd dat ze blijven vechten.