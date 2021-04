Stoppen met AstraZeneca is geen optie: ministers beslissen over leeftijdsbeperking vaccin

Een oorzakelijk verband tussen het AstraZeneca-vaccin en hersentromboses is zeer aannemelijk. Zelfs de chef vaccins van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA erkent nu dat de link bestaat. Onze ministers van Volksgezondheid beslissen vandaag over een eventuele leeftijdsbeperking. Volledig stoppen is in ieder geval geen optie.

De puzzelstukjes vallen in elkaar. Europese experten twijfelen steeds minder over een causaal verband tussen het vaccin en een aandoening waar hersentrombose gepaard gaat met een tekort aan bloedplaatjes. “Het is enkel te vergelijken met heparine-geïnduceerde trombocytopenie (HIT)”, zegt de Nederlandse epidemioloog en trombose-expert Frits Rosendaal (LUMC). “Alleen hebben deze mensen geen heparine gehad. Dat er dan toch zo’n reactie optreedt, is héél gek en extreem zeldzaam. Het is daarom erg aannemelijk dat dit door het vaccin komt.”

Die mening is ook de Italiaan Marco Cavaleri toegedaan. Hij is hoofd vaccins binnen het Europees Geneesmiddelenbureau EMA en gaf in een interview met een Italiaanse krant toe dat er een verband is. De zeldzame combinatie van klachten “komt onder jonge gevaccineerden vaker voor dan we zouden verwachten. Dat moeten we zeggen”.

Het EMA komt in de namiddag met een update van zijn advies over AstraZeneca. De hamvraag is of het geneesmiddelenagentschap een leeftijdsbeperking zal plaatsen op toediening van het vaccin. Verschillende Europese landen hebben daar niet op gewacht en hebben vorige week of eerder een ondergrens van 55 of 60 jaar vastgelegd. Een volledige opschorting van het vaccin is onwaarschijnlijk.

Leeftijdsgrens

België biedt het AstraZeneca-vaccin vooralsnog aan iedereen boven 18 jaar aan. Gisteravond kwam de taskforce vaccinatie samen. Na input van de Hoge Gezondheidsraad blijven de experten van mening dat de Europese lijn gevolgd moet worden. De ministers zullen voortgaan op de adviezen van de HGR, de task force vaccinaties en het besluit van het veiligheidscomité van EMA. De adviezen hebben betrekking op het optimaal inzetten en herverdelen van de vaccins ifv leeftijdsgroepen, en het effect op de snelheid van de vaccinatiecampagne.

De acht Belgische ministers van Volksgezondheid zouden vanochtend al samenkomen. Dat is vóór het Europese advies. Het is de Belg Noel Wathion, het nummer twee van het EMA, niet ontgaan. “Dat lijkt me toch wat vroeg. Elke lidstaat zal kijken hoe het advies dat wij deze namiddag geven ingepast moet worden in de nationale strategie.”

Volgens onze bronnen willen vooral de Franstaligen een leeftijdsgrens. “Frankrijk heeft 55 jaar als leeftijdsgrens voor AstraZeneca. Dat zet sowieso druk op de Franstaligen aan tafel”, klinkt het. Aan Franstalige kant klinkt het inderdaad dat de beslissing van Frankrijk een impact heeft, maar men richt toch vooral de ogen op de beslissing van Europa. De kans dat er eerder beslist wordt, is dus klein. “Stel dat wij een leeftijdsgrens invoeren en het EMA ’s namiddags zegt dat er niets aan de hand is. Dan sta je daar”, klinkt het.

Blijft de vraag wat het EMA zal beslissen. Zelfs voor de experten is het koffiedik kijken. Er zijn twee opties. Mogelijk is de aandoening zo zeldzaam dat er zonder voorbehoud voort mag worden gevaccineerd. Daarvoor pleitte de WHO gisteren nog: de voordelen van het vaccin zijn vele malen groter dan de risico’s. Het kan ook zijn dat het EMA een leeftijdsbeperking oplegt, enkel voor 55- of 60-plussers.