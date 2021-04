Eric Choupo-Moting: van PSG-held naar PSG-killer in de Champions League?

Met een heruitgave van de Champions League-finale van vorig jaar staat vanavond weer een heerlijke affiche op het menu. Bayern München rekent op Eric Maxim Choupo-Moting (32) om de geblesseerde Robert Lewandowski te vervangen. Voor de Duitse Kameroener wordt het een speciale wedstrijd, want dankzij hem werd PSG in de kwartfinale vorig jaar in extremis niet gewipt door Atalanta. Kan hij zijn ex-ploeg dit jaar wel doen sneuvelen?