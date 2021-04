Michel Preud’homme past voor plekje als bondscoach van Congo, kan Marc Wilmots profiteren?

De voetbalbond van DR Congo had een gesprek met Michel Preud’homme (62), maar de vicevoorzitter van Standard heeft besloten om niet in te gaan op de interesse. Profiteert Marc Wilmots (52, foto) daarvan om bondscoach te worden?

Wilmots is alleszins een van de andere namen die nu op tafel liggen. Het feit dat hij ervaring heeft als bondscoach en België naar het WK 2014 en EK 2016 leidde, wordt als een pluspunt beschouwd. Hij leidde met Ivoorkust ook al een Afrikaans land – in 2017 –, al liep dat verhaal al na zes interlands ten einde.

In Congo zijn ze na de mislukte kwalificaties voor de Afrika Cup eerder deze maand van plan om in te grijpen. Christian Nsengi-Biembe zit op de wip en ze zoeken iemand nieuw – een Franstalige coach sowieso – om in juni de kwalificaties voor het WK 2022 aan te vatten. Afwachten of de piste Wilmots nog concreter wordt en hij straks aan de slag mag met Bokadi, Muleka, Mbokani en andere Congolezen die in België spelen. Hij is alleszins – sinds december 2019 al – vrij.