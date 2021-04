De ruimtevaarder van Anderlecht: waarom Majeed Ashimeru paars-wit naar een hoger niveau tilt

Majeed Ashimeru (23) is met zijn 1,82 meter en 73 kilogram geen krachtpatser. Toch lijkt de Ghanese middenvelder het laatste puzzelstuk dat Anderlecht nodig had om aanspraak te maken op Play-off 1. Paars-wit lijkt alvast van plan de huurling van Red Bull Salzburg te kopen, want hij ziet ruimtes, loopt veel en is beslissend. Eén en ander pikte hij op in Salzburg van ene Erling Haaland. Wij zetten Ashimeru’s troeven op een rijtje.

Jürgen Geril