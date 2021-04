Ondanks (of juist dóór) corona braken de miljardairs alle records en twee Belgen profiteerden volop mee

Het vervloekte coronajaar 2020 was een boerenjaar voor de allerrijksten op aarde. Nog nooit zagen ze hun vermogens zo groeien, nog nooit moest Forbes zoveel miljardairs bijzetten in zijn ‘ranking’. Om de zeventien uur werd een multimiljonair daadwerkelijk miljardair, becijferde het magazine. In de lijst staan ook twee Belgen en twee buitenlandse miljardairs die zich in ons land vestigden.