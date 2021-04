Voorlopig geen licentie, ook lonen van maart nog niet betaald: spelers van Moeskroen dreigen met staking

Het is wéér zover. De Licentiecommissie liet Moeskroen weten dat het op dit moment geen proflicentie krijgt. De financiële continuïteit kan niet gegarandeerd worden en de spelerslonen voor maart zijn nog niet betaald. Komt dat niet in orde, dan dreigen de spelers maandag te staken tegen Antwerp. De Henegouwers zoeken dringend een overnemer.

De voorbije vijf jaar kreeg Moeskroen zijn proflicentie pas voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en dit seizoen komt het wellicht weer tot zo’n procedure. De Henegouwers verschenen donderdag voor de Licentiecommissie. Het oordeel werd nog niet publiekelijk gecommuniceerd, maar op Le Canonnier zijn ze er officieus van op de hoogte dat de club op dit moment geen proflicentie krijgt voor volgend seizoen. Met andere woorden: Moeskroen kan voorlopig niet aantreden in 1A of 1B. Het is niet in orde met meerdere licentievoorwaarden.

Onrust

Zo kan de Franse eigenaar Gérard Lopez – die onlangs het Franse Lille verkocht – geen garanties voorleggen die de financiële continuïteit van de grensclub garanderen. Zijn vennootschap Jogo Bonito staat er niet goed voor. De spelerslonen werden in februari al te laat betaald en ook voor maart wachten de spelers nog op hun salaris. In principe moet dat ten laatste vandaag worden gestort, maar er heerst onrust in de kleedkamer. Als het niet in orde komt, overwegen bepaalde spelers een staking voor de competitiematch van maandag, tegen Antwerp.

De balans tussen inkomsten en uitgaven geeft geen zekerheid meer over het dagelijks functioneren van de club. In Moeskroen noemen ze dat speculatie en benadrukken ze dat de bazen hun engagement zullen nakomen.

Voortbestaan in gevaar

Toch is het voortbestaan van Moeskroen in gevaar. Daarom gaan Les Hurlus de gebruikelijke toer op: straks trekken ze naar het BAS en ondertussen zoeken ze een nieuwe eigenaar, die vers geld in de club wil pompen. De voorbije jaren wisselde Moeskroen al meermaals van baas. De neefjes van supermakeleaar Pini Zahavi zwaaiden er de plak, net als de Thai Pieroj Pingpongsant en daarna dus Lopez. Telkens ontsnapte de club aan de ondergang.

Vraag is of dat nog eens lukt. Moeskroen staat momenteel immers nog altijd op de voorlaatste plaats, die een barrageduel met de tweede uit 1B impliceert. Als het degradeert, wordt het nog moeilijker om een overnemer te vinden en dan dreigt het einde.

Trouwens: als Moeskroen zich alsnog redt in 1A en toch geen licentie krijgt, moet de sportieve daler uit de hoogste klasse niet hopen op een miraculeuze redding. Het reglement is immers veranderd: wie na 34 speeldagen laatste staat, degradeert sowieso, ongeacht licentieperikelen bij een andere club.