Vrachtwagens botsen op E34: snelweg afgesloten richting Antwerpen

Zelzate - Op het viaduct over de R4 op de E34 in Zelzate gebeurde afgelopen nacht een spectaculair ongeval. De autosnelweg werd volledig afgesloten maar volgens de hulpdiensten vielen er geen gewonden.

Rond 1.30 uur gebeurde een slippartij met verschillende vrachtwagens, vermoedelijk door het spekgladde wegdek. De brandweerpost van Post Zelzate kwam met groot materiaal, omdat er sprake was van geknelde personen, ter plaatse en de snelweg werd ter hoogte van afrit 13, Zelzate-Oost, volledig afgesloten. Het plaatselijk verkeer kon omrijden via het centrum van Wachtebeke, richting Moerbeke, het lange-afstandsverkeer werd aangemoedigd om via de R4 en de E17 zo in Destelbergen richting Antwerpen te rijden.

De brandweer had het niet over gewonden maar de chaos was niet te overzien. Hoeveel wagens erbij betrokken waren is momenteel nog niet geweten maar rond 5.30 uur waren de takelwerkzaamheden nog volop bezig.

De ochtendspits in en om en Zelzate zal vlug in het honderd lopen want de E34 is momenteel nog steeds volledig afgesloten.