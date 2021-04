Joe Biden: “Elke volwassene in VS moet vanaf 19 april afspraak kunnen maken voor vaccinatie”

In de Verenigde Staten zouden alle volwassenen vanaf 19 april een afspraak moeten kunnen vastleggen voor hun vaccinatie tegen het coronavirus. Dat heeft president Joe Biden dinsdag in het Witte Huis gezegd.

“Vanaf 19 april heeft elke volwassene in elke staat, elke volwassene in dit land, het recht om in de rij te gaan staan voor een coronavaccin. Geen verwarrende regels en geen verwarrende beperkingen meer”, aldus Biden.

Door het opheffen van de gefaseerde inentingen hopen de Amerikaanse autoriteiten dat er meer mensen sneller gevaccineerd kunnen worden, verklaarde woordvoerster Jen Psaki van het Witte Huis eerder al op een persconferentie. De Amerikaanse regering verwacht nog altijd eind mei voldoende vaccins te zullen hebben voor alle volwassenen.

Biden voegde er aan toe dat andere landen over enkele maanden zouden moeten kunnen profiteren van het vaccinatiesucces van de Amerikanen. Hij hoopt dat de Verenigde Staten tegen het einde van de zomer over meer vaccins zullen beschikken dan nodig en dat het land dan arme landen zal kunnen helpen. Zolang het vaccin niet overal ter wereld beschikbaar is en het virus nog niet in alle landen verslagen is, “zullen we niet helemaal veilig zijn”, klonk het.

Sinds Biden op 20 januari aantrad, werden er volgens het Witte Huis in de VS al ruim 150 miljoen vaccins toegediend. Meer dan 75 procent van de 65-plussers zou al zeker één prik hebben gekregen.