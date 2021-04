Bizar: lijnrechter vraagt handtekening aan Haaland na clash met Manchester City

De Roemeense wedstrijdleiding maakte dinsdagavond een bijzonder slechte beurt in de kwartfinale van de Champions League tussen Manchester City en Dortmund. Niet alleen waren er enkele opmerkelijk foute beslissing op het veld, achteraf was er ook nog een bizar incident in de spelerstunnel.

Na afloop van de match (2-1 voor Man City) werd Dortmund-spits Erling Haaland benaderd door lijnrechter Octavian Sovre. Die vroeg het nieuwe godenkind van het internationale voetbal prompt om een handtekening. Haaland signeerde het papiertje van de lijnrechter zonder verpinken.

A referee’s assistant should not be asking a player for autographs after a match in the tunnel as happened with Haaland.

UEFA won’t want to see this surely pic.twitter.com/nA94n3k27W — Rob Harris (@RobHarris) April 6, 2021

Toen Manchester City-coach Pep Guardiola achteraf gewezen werd op het incident, leek die daar niet zo zwaar aan te tillen. “Ik heb er van gehoord, maar ik heb het zelf niet gezien. Misschien is hij een fan… waarom ook niet? Misschien was het voor zijn zoon of dochter. De scheidsrechters waren briljant, er was geen probleem op het veld.”

Dat Guardiola geen probleem had met het leidinggevende trio, valt te begrijpen. Man City mocht dinsdagavond allesbehalve klagen over de beslissingen van de wedstrijdleiding. Eerst wou de Roemeense ref Hategan The Citizens een penalty geven voor een denkbeeldige fout van Can. Gelukkig greep de VAR toen in. Even later miste de krasselende City-keeper Eder­son zijn controle. Bellingham snoepte hem reglementair het leer af, maar nog vóór de Dortmund-speler scoorde, floot Hategan al af. Van een fout was geen sprake – het was Ederson die tegen de spits trapte – maar door het vroege fluitsignaal was de VAR niet gemachtigd om in te grijpen. “Het was geen penalty, de VAR heeft dat ook beslist”, zei Guardiola. “En het been van Bellingham was te hoog. Dus ook die beslissing was perfect en correct.”

