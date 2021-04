Domme rode kaart hypothekeert overlevingskansen van Waasland-Beveren: “Ik zou hem nog net geen kopstoot kunnen geven”

Waasland-Beveren heeft een slechte zaak gedaan in de strijd tegen het behoud. Aleksandar Vukotic was de antiheld bij de thuisploeg na een domme rode kaart. De Waaslanders hebben nu nog twee matchen om het behoud af te dwingen, maar missen dit weekend Vukotic en Wuytens achterin. STVV is dankzij deze zege zeker van het behoud in 1A.