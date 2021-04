Paul Gheysens: “Ofwel een nieuw project op parking C van de Heizel ofwel een schadevergoeding”

Er komt ofwel een nieuw project van Ghelamco op parking C van de Heizel ofwel een schadevergoeding. Dat heeft grote baas Paul Gheysens woensdag verteld aan De Tijd.

Ghelamco eist een schadevergoeding van 23,6 miljoen euro voor het mislukte Eurostadion op parking C van de Heizel, waarin over twee maanden de openingsmatch van het EK voetbal had moeten plaatsvinden. “Onze advocaten zijn overtuigd van onze slaagkansen. Maar uiteraard willen we liever een project met een 99-jarige erfpacht”, zegt Paul Gheysens.

Paul Gheysens sprak zich in De Tijd ook uit over de geflopte beursgang van grote rivaal Club Brugge. “‘Het is jammer dat het niet is gelukt. Want als Club Brugge 400 miljoen euro waard is, is Antwerp 300 miljoen waard. Ik heb vooral de haast niet begrepen. Dat neemt niet weg dat Brugge goed wordt gestuurd en zeer goed speelt. Een succesvolle beursgang zou een goede zaak zijn waar het Belgische voetbal zich kan aan optrekken.” Gheysens voegt er aan toe dat een beursgang van Antwerp voorlopig niet aan de orde is.