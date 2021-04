Pfizer zet leveringen aan Israël stop, wegens wanbetaling

Pfizer zou een lading vaccins onderweg naar Israël hebben tegengehouden omdat het land de vorige lading van 2,5 miljoen vaccins nog niet betaald zou hebben. Een dispuut binnen de overgangsregering van Netanyahu zou aan de basis liggen van de wanbetaling.

Iets meer als de helft van de Israëlische bevolking kreeg al een eerste spuitje, iets minder dan de helft een tweede. Maar het land begint door zijn vaccinvoorraad te geraken. Israël is daarom op zoek naar zo’n 36 miljoen extra doses, voor zijn volwassen bevolking maar ook voor kinderen zodra het veilig zou blijken.

Het land keer vooral naar Pfizer maar de aankoop van 36 miljoen vaccins werd last minute afgeblazen door een dispuut tussen premier Benjamin Netanyahu en de minister van defensie Benny Gantz. Beiden behoren namelijk tot andere partijen.

The Jerusalem Post schrijft dat het dispuut tussen de twee partijvoorzitters een onmiddellijk effect heeft gehad op de leveringen. Zo had er al een lading van 700.000 doses moeten toekomen op zondag maar hield fabrikant Pfizer de lading tegen. Zo zou er nog een factuur open staan van 2,5 miljoen eerder geleverde vaccins.

Pfizer reageerde zelf niet op de beweringen van The Post maar zegt wel dat het in onderhandeling is met Israël om een nieuw contract op te stellen.

