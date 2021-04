Belgische OncoDNA en myNEO werken aan gepersonaliseerde vaccins voor kankerpatiënten

De Belgische bedrijven OncoDNA, gespecialiseerd in precisiediagnostiek, en myNEO, expert in identificatie van patiëntspecifieke doelwitten, gaan samenwerken aan de ontwikkeling van gepersonaliseerde vaccins voor kankerpatiënten die geen andere behandelingsopties meer hebben. Dat meldt start-ups accelerator Start it @KBC woensdag.