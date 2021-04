Legendarische voetbaltempel Maracanã wordt toch niet naar Pelé vernoemd

Het wereldberoemde stadion Maracanã in Rio de Janeiro wordt toch niet naar Pelé vernoemd, de inmiddels 80-jarige Braziliaanse voetballegende. Het wetsvoorstel dat de naamsverandering mogelijk moest maken, is ingetrokken. Het plan leidde tot veel discussie en kritiek, waarna de initiatiefnemers ervan afzagen.

“Het was mijn bedoeling om hulde te brengen aan de koning van het voetbal, de beste speler aller tijden. Maar Maracanã zal altijd Maracanã worden genoemd”, zei André Ceciliano, de man die namens de linkse Arbeiderspartij het wetsvoorstel had ingediend.

Critici vroegen zich onder meer af of de politici niets beters te doen hadden dan hun tijd aan dit soort zaken te besteden terwijl het land zwaar wordt getroffen door de coronapandemie. Ook de familie van de Braziliaanse sportjournalist waarnaar het stadion officieel is vernoemd (‘Jornalista Mario Filho’) vond de naamswijziging geen goed idee.

Drievoudig wereldkampioen Pelé speelde vaak in Maracanã en maakte daar in 1969 het duizendste doelpunt uit zijn loopbaan, tijdens het duel tussen Santos en Vasco da Gama. Maracanã was een van de stadions tijdens de WK’s van 1950 en 2014 en werd ook gebruikt voor de opening en sluiting van de Olympische Spelen in 2016. Het stadion ontleent de officieuze naam aan de omliggende wijk.