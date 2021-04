Geen lange wachttijden meer op QVax voor aanmelding op centrale reservelijst voor coronavaccin

Van de erg lange wachttijden die er dinsdag waren voor aanmelding op het online platform qvax.be, waar men zich kan inschrijven op de reservelijst voor een coronavaccin, is woensdagochtend omstreeks 08.00 uur geen sprake meer. Inschrijven lukt nagenoeg onmiddellijk.

Bij de opstart dinsdag werd het online platform overrompeld en moesten aanmelders vaak vele uren geduld oefenen, met de boodschap dat er nog tienduizenden wachtenden voor hen waren. Op sociale media werd ook geklaagd over technische problemen.

Nochtans heeft het op dit moment weinig zin om zich te overhaasten, want er zijn amper vaccinatiecentra in Vlaanderen die de centrale reservelijst gebruiken. Ook het principe van “first come, first served” geldt niet. Dat er veel interesse is om snel gevaccineerd te worden tegen COVID-19, is geen verrassing. De vaccinatiecampagne loopt tergend traag, op dit moment hebben slechts ongeveer anderhalf miljoen Belgen al een eerste prikje ontvangen. Daarenboven zit ons land in een derde coronagolf, met een sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnames, terwijl bewezen is dat het vaccin helpt om dit te voorkomen.

Via qvax.be legt de overheid nu een centrale reservelijst aan, om te vermijden dat er dosissen verloren zouden gaan doordat mensen niet komen opdagen op hun vaccinatieafspraak. Kandidaten die hebben aangegeven beschikbaar te zijn, worden dan snel gecontacteerd om dezelfde dag nog een prikje te krijgen.