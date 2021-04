4.000 doden in één dag: hoe beslissingen van Braziliaans president een “ramp” worden voor de rest van de wereld

In 24 uur tijd vielen in Brazilië maar liefst 4.000 coronagerelateerde doden. Een record voor het land. President Bolsonaro weigert strenge coronamaatregelen te nemen en wordt zo een gevaar voor de rest van de wereld.

President Jair Bolsonaro is nooit fan geweest van coronamaatregelen. Laat staan dat hij een lockdown zou doorvoeren. Hij zegt dat de schade aan de economie vele malen groter zou zijn dan de schade die het virus zou kunnen aanrichten. Met 337.000 doden op de teller is Bolsonaro nochtans het pleit aan het verliezen, maar hij weigert van strategie te veranderen.

“Een ramp voor de hele wereld”, zegt de bekende Braziliaanse dokter Miguel Nicolelis, die het virus van dichtbij opvolgt. “Als Brazilië dit niet onder controle krijgt, dan blijft dit een gevaar voor de rest van de wereld. Wij zijn hier elke week nieuwe varianten aan het kweken. En die gaan niet binnen de Braziliaanse grenzen blijven.”

Volgens Fiocruz, de Braziliaanse tegenhanger van Sciensano, zijn er nu al 92 verschillende varianten gevonden. Waaronder de Braziliaanse, die veel besmettelijker blijkt te zijn.

Experts vrezen dat de cijfers in Brazilië de komende maanden enkel nog maar zullen stijgen. “Dit is de grootste humanitaire ramp ooit in het land. Tegen 1 juli zullen we aan 500.000 doden zitten”, zegt dr. Nicolelis. Maar volgens de universiteit van Washington is dat nog een conservatieve schatting, zij stellen dat er waarschijnlijk tegen de 600.000 mensen gestorven zullen zijn tegen 1 juli.

Nochtans staat het gezondheidssysteem in Brazilië nu al op instorten. 90 procent van de intensieve bedden zijn nu al bezet. Verschillende provincies meldden al een tekort aan zuurstof en pijnstilling. Bolsonaro beloofde – na een enorme daling in populariteit – om werk te maken van vaccins, maar dat loopt tergend traag.

