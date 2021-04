Vijftiger lichtgewond bij spectaculair ongeval: “Ongelofelijk dat iemand zomaar uit dat wrak stapte”

Gistel / Oudenburg - Een 55-jarige man uit Gistel raakte dinsdagnacht lichtgewond bij een spectaculair ongeval langs de Brugsesteenweg in Roksem. “Ongelofelijk dat iemand zomaar uit dat wrak stapte”, aldus een buurtbewoner.

De vijftiger reed om 3.20 uur met zijn wagen langs de Brugsesteenweg in de richting van Brugge. In Roksem verloor hij door het gladde wegdek de controle over het stuur. De wagen begon te slippen en draaide rond zijn as. De man reed vijf paaltjes omver, raakte een gevel en knalde doorheen de omheining van een woning. De auto ging over de kop en kwam uiteindelijk op de oprit tot stilstand.

“Ik kon niet slapen en hoorde plots gierende banden”, zegt een overbuurman. “Die auto ging net naast een boom en richtte heel wat ravage aan. Ik ging kijken en toen ik het wrak zag, kon ik niet geloven dat die man daar zomaar was uitgestapt. Hij bloedde wel en leek in shock. Maar die auto was echt helemaal tot schroot herleid.”

De bestuurder van de wagen werd uiteindelijk lichtgewond naar het ziekenhuis in Oostende overgebracht. Zijn wagen moest worden getakeld. De man was op weg naar zijn werk toen het ongeval gebeurde en had dus wel een gegronde reden om op baan te zijn.