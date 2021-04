In dit dorp wachten ze al jaren op beter gsm-bereik: “Zelfs een sms sturen lukt amper”

Een sms sturen lukt er amper, bellen is nog moeilijker en betalen met Payconiq lukt al helemaal niet. Het gsm-verkeer in Waanrode is al jaren zo slecht dat twee inwoners zich genoodzaakt zien om (nog maar eens) aan de alarmbel te trekken. Omer Roosen en Frank Boeckaerts richten zich deze keer tot minister Petra De Sutter (Groen).

“Via dit schrijven willen wij uw aandacht trekken voor een telecomprobleem dat zich voordoet in ons dorp”, stellen beide inwoners van Waanrode in hun brief. “De gsm-ontvangst is altijd zeer slecht geweest ...