Judas Priest eerste headliner van Graspop Metal Meeting 2022

Graspop Metal Meeting heeft zijn eerste headliner voor de editie van 2022 beet. Judas Priest was normaal al één van de absolute smaakmakers voor dit jaar, maar vanwege de coronacrisis werd het festival uitgesteld. De grondleggers van de heavy metal hebben hun verjaardagstournee nu ook verschoven naar 2022.

Judas Priest komt op zaterdag 18 juni 2022 zijn 50ste verjaardag vieren op de 25de editie van Graspop Metal Meeting. Ook na een halve eeuw blijft de band rond zanger Rob Halford een topper in het heavymetalgenre, dat ze zelf mee hebben gedefinieerd.

Graspop Metal Meeting staat volgend jaar gepland op 16, 17, 18 en 19 juni. De organisatie belooft haar uiterste best te doen om zo veel mogelijk bands van de line-up voor dit jaar over te zetten naar de editie van 2022. De volledige affiche wordt later aangekondigd.

