Brugse zwanen terug vrij na ophokplicht

Brugge -

De stad Brugge heeft woensdag haar zwanen terug vrijgelaten op de Brugse Reien na vijf maanden ophokplicht. De zwanen moesten in november vorig jaar worden gevangen om de verspreiding van de vogelgriep tegen te houden. Ondertussen is het risico op besmettingen lager en is de ophokplicht voor particulieren opgeheven.