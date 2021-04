Aandeel Deliveroo stijgt nu het ook toegankelijk is voor particuliere beleggers

Het aandeel van maaltijdleverancier Deliveroo is woensdag gestegen op de Londense beurs. De beursgang is afgerond en het aandeel is nu ook toegankelijk voor kleine beleggers.

Het aandeel was bij de opening van de beurs 3,98 procent meer waard. Rond 10.40 uur Belgische tijd was er nog een stijging met 2,98 procent, tot 2,88 pond. De koers blijft wel onder de 3,90 pond waarmee Deliveroo eind maart naar de beurs was getrokken.

Het aandeel verloor bij de beursintroductie vorige week 26 procent. Volgens de financiële media ging het om een van de zwakste beursdebuten ooit in Londen.

De beursgang van Deliveroo werd op kritiek onthaald door enkele van de grootste Britse institutionele fondsen wegens de ‘dual class’-aandelenstructuur en bezorgdheden over het businessmodel van het bedrijf, dat deel uitmaakt van de gig-economie.

Volgens Neil Wilson van Markets.com ziet het ernaar uit dat de particuliere belegger zich niet laat afschrikken door het rampzalige beursdebuut van Deliveroo. “Ik ben er niet zeker van dat we kunnen spreken van een vertrouwensstemming of een stabilisatie, maar dit zal zeker een opluchting zijn voor het bedrijf en zijn banken”, aldus Wilson, die erop wijst dat er woensdag stakingsacties plaatsvinden bij Deliveroo in het Verenigd Koninkrijk.

“Ondanks een uitstel van executie vanochtend en de mogelijke speculatieve belangstelling, blijft het aandeel veel lager dan zijn lanceringsprijs. Het valt te bezien of de prijs laag genoeg is om nieuwe kopers aan te trekken”, meent analist van Interactive Investors, Richard Hunter.

