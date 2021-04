Discussie AstraZeneca: Europa roept de gezondheidsministers van de lidstaten samen om 18 uur

Om 18 uur woensdagmiddag zal Europa alle ministers van Volksgezondheid samenroepen om te overleggen over het vaccin van AstraZeneca. Voor ons land zal minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) deelnemen.

De beslissing rond het AstraZeneca-vaccin zal nog even op zich laten wachten. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) kijkt op dit moment of er een leeftijdsgrens moet komen, omdat er mogelijk een verband is tussen het vaccin en enkele zeldzame gevallen van trombose. Het advies van het EMA wordt verwacht rond 16 uur en zal toegelicht worden op een persconferentie.

Meteen daarna gaan de Belgische gezondheidsministers opnieuw in conclaaf om het advies te bespreken. Dat daar al een beslissing zal vallen, is zeer onwaarschijnlijk. Europa plant immers om 18 uur nog een vergadering met de verschillende ministers van Volksgezondheid van alle lidstaten om de aanpak enigszins te stroomlijnen.

De kans dat Europa beslist om de vaccinaties met AstraZeneca stop te zetten, is zo goed als onbestaande. Verschillende bronnen geven aan onze redactie mee dat er nog twee opties zijn: verder vaccineren met AstraZeneca of een leeftijdsgrens invoeren en AstraZeneca uitsluitend voor ouderen gebruiken.

