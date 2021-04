België zal leeftijdsgrens invoeren voor vaccinatie met AstraZeneca

Ons land zal tijdelijk een leeftijdsgrens invoeren voor de vaccins van AstraZeneca. Het is nog niet duidelijk of die op 55 jaar of 60 jaar zal komen te liggen. Dat is woensdagochtend beslist op de conferentie van de Belgische gezondheidsministers en wordt door verschillende bronnen bevestigd aan onze redactie.

Op de interministeriële conferentie van woensdagvoormiddag is beslist dat er een leeftijdsgrens komt voor het AstraZeneca-vaccin. De vraag is nog welke grens we zullen hanteren. Er liggen nog twee opties op tafel: 55 jaar zoals Frankrijk, of 60 jaar zoals Nederland en Duitsland. Afhankelijk van wat het Europees Geneesmiddelenbureau om 16 uur zal adviseren, zullen de verschillende gezondheidsministers van ons land een keuze maken tussen die twee opties. Aan mensen jonger dan 55 of 60 zal het vaccin dan dus niet meer toegediend worden.

Ze zullen communiceren dat het om een tijdelijke beslissing gaat. In een vergadering woensdagmiddag zal nog beslist moeten worden wat we gaan doen met de mensen onder de leeftijdsgrens die al één prik van het AstraZeneca-vaccin hebben gekregen en nog een tweede moeten krijgen.

Ook de impact op de vaccinatiestrategie zal ingeschat moeten worden. Wel staat al vast dat we mensen met onderliggende aandoeningen bóven de nieuwe leeftijdsgrens wel sowieso gaan blijven vaccineren met AstraZeneca: het enige criterium wordt leeftijd.