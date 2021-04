Douaniers houden stiptheidsacties: “Zo kan het niet verder, werkdruk is onhoudbaar”

Douaniers houden vandaag/woensdag op Brussels Airport stiptheidsacties. Zowel vracht- als passagiersvluchten worden extra grondig gecontroleerd. De vakbonden willen hiermee hun onvrede uiten over het personeelstekort.

Tijdens een persmoment aan Brucargo legt Luc Martony van ACOD uit waarom de douane actievoert: “Wij willen een signaal geven dat het op deze manier niet verder kan met de douane. We kregen tijdens onze ontmoeting met de minister geen antwoord op onze verzuchting naar meer personeel.”

Johan Lippens van ACV Openbare Diensten duidt het probleem: “De werklast is enorm gegroeid de laatste jaren. We zien dat er sinds de terroristische aanslagen in 2016 alleen maar taken bijgekomen zijn. Bij operatie Sky bijvoorbeeld moeten alle personeelsleden holderdebolder ingezet worden. De werkdruk op het terrein is echt onhoudbaar aan het worden.”

De douane haalt significante resultaten, maar met meer personeel zouden er volgens Johan Lippens nog veel meer grote drugsvangsten en dergelijke zijn: “Heel veel goederen ontglippen de douane. De vangsten van cocaïne die nu gebeurd zijn binnen operatie Sky zijn een druppel op een hete plaat. Er komt ongetwijfeld meer door. Die recordvangsten nu doen het ergste vermoeden wat er allemaal binnenkomt in normale omstandigheden, buiten die operatie. Met meer personeel voor de douane, zal er een automatisch terugverdieneffect zijn.”

En er is niet alleen bijkomend personeel nodig volgens de vakbonden, maar ook meer middelen. “Scaninstallaties bijvoorbeeld”, zegt Stefaan Slaghmuylder van VSOA Financiën. “Investeringen in informatica, waardoor procedures die nu manueel op papier verlopen kunnen evolueren naar elektronische procedures, dat kan ook helpen.” Ook in beveiliging zijn er investeringen nodig, meent Bart Torrekens van autonoom syndicaat Nuod Sector Financiën. Hij somt op: “Kogelwerende vesten, zwaardere bewapening, deels gepantserde voertuigen, radioverbindingen, ... De politie heeft dat, wij niet, terwijl ook wij meer en meer gevaarlijke opdrachten krijgen.”

En de vakbonden hebben nog een eis. Ze willen prioriteit bij de vaccinatie tegen COVID-19. “Het is bijna pervers dat douaniers die niet gevaccineerd zijn in de eerste lijn schouder aan schouder staan naast hun collega’s van de politie die wel gevaccineerd zijn” vindt Torrekens. “Het is in ons werk onmogelijk om altijd een veilige afstand te bewaren. We komen dichtbij personen en bij hun goederen en zo is er altijd een risico op besmetting. Daarom lijkt het ons niet meer dan normaal dat ook douaniers in de eerste lijn prioritair gevaccineerd worden.”

De hinder voor de reizigers veroorzaakt door de actie bleef beperkt. Er waren maar weinig passagiersvliegtuigen die woensdagochtend aankwamen op Brussels Airport. Toch moesten de passagiers van de ochtendvlucht uit Istanboel die rond 10 uur aankwam anderhalf uur aanschuiven bij de douanecontrole.

“Dit is een eerste signaal”, stelt Martony van de socialistische vakbond. “Als er geen gevolg gegeven wordt aan onze verzuchtingen en als we niet uitgenodigd worden voor bijkomend overleg dan gaan we op een andere plaats opnieuw actie voeren.”