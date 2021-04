Filerijden op snelwegen rondom Gent door twee gekantelde vrachtwagens

Gent / Lochristi - Op de snelwegen rondom Gent is het woensdag uren filerijden. Zowel op de E40 in Drongen als op de E17 in Beervelde kantelden een vrachtwagen om met heel wat verkeershinder als gevolg.

De verkeersellende begon woensdagochtend om 7 uur op de E40 richting Oostende door een ongeval met een vrachtwagen en een personenwagen. Beide kwamen in de gracht terecht en moesten getakeld worden. De rechterrijstrook is versperd en daardoor is het filerijden vanaf Sint-Denijs-Westrem.

Ook op de E17 in de richting van Antwerpen gaat het verkeer moeizaam. Een tweede vrachtwagen kantelde rond 11 uur ter hoogte van Beervelde in Lochristi. De chauffeur verloor de controle over zijn stuur en kwam op zijn zij terecht. Het verkeer moest op de E17 over de pechstrook en daardoor stond een file vanaf Destelbergen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadde bestuurders aan om alternatieve routes te gebruiken. Na 14 uur 20 kon het verkeer opnieuw over alle rijstroken.