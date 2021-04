Red Flames willen vertrouwen terugvinden tegen Noorwegen en Ierland: “Veel geleerd van onze vorige matchen”

Na de dubbele opdoffer tegen Nederland en Duitsland, is het belangrijk dat de Red Flames hun vertrouwen terugvinden. Donderdag spelen ze tegen Noorwegen, en zondag wacht de confrontatie met Ierland. “Deze wedstrijden zijn belangrijk voor het vertrouwen, ook al zijn het maar oefenwedstrijden”, vertelde Gouden Schoen Tine De Caigny woensdag.

“Winnen is natuurlijk altijd tof, en we hebben veel geleerd van de wedstrijden tegen Duitsland en Nederland. Tegen Nederland stond onze organisatie echt niet op punt. Tegen Duitsland was het al beter, ook al kregen we er nog wel twee binnen.”

De Red Flames hebben goede herinneringen aan Noorwegen, de tegenstander van morgen. “ De laatste keer dat we tegen Noorwegen hebben gespeeld was op het EK 2017, en toen wonnen we met 2-0. Dat geeft ons wel een extra boost, maar in tussentijd zijn beide teams gegroeid en beter geworden. Het word een interessante wedstrijd, zowel voor ons als voor Noorwegen. Ook de wedstrijd tegen Ierland wordt belangrijk om vertrouwen te tanken.”

Of Tine De Caigny zich extra verantwoordelijk voelt met haar Gouden Schoen? “We staan met elf op het veld, en iedereen moet zijn steentje bijdragen. Dat geldt natuurlijk ook voor mij, en door mijn Gouden Schoen ben ik niet meer waard dan de rest. Maar ik wil natuurlijk wel bewijzen waarom ik die Gouden Schoen heb gewonnen. “

“Onze overwinning tegen Zwitserland was het teken dat we van topploegen kunnen winnen. Tegen Duitsland en Nederland werden we weer met de voetjes op de grond gezet. Nu zullen we zeker meer vanuit de organisatie spelen, maar we zullen ook druk naar voor zetten en zelf kansen creëren”, besloot Tine De Caigny.

Laura De Neve: “Winnen van Noorwegen zou een boost geven”

Ook Laura De Neve, ploeggenote van De Caigny bij Anderlecht, hoopt op twee goede wedstrijden. “Deze oefenmatchen zijn zeer belangrijk voor ons vertrouwen. De vorige twee tegen Duitsland en Nederland verliepen absoluut niet zoals we gehoopt hadden, en we staan nu met beide voetjes op de grond. Tegen Noorwegen moeten we tonen dat we goed vanuit de organisatie kunnen spelen, die wedstrijd wordt echt een goede maatstaf. Ze zijn verbeterd tegenover de vorige keer dat we tegen hen speelden, met onder andere veel jonge speelsters. Tegen Ierland moeten we dan weer aanvallender voor de dag komen.”

De Neve komt veel bekende gezichten tegen bij de nationale ploeg. “Natuurlijk is het een voordeel als je met je ploeggenoten bij de nationale ploeg komt. Elke dag speel je samen, en zo leer je elkaars sterktes en zwaktes kennen. Daaruit kunnen we leren, en dat kan dan ook een positieve invloed hebben op het veld.”