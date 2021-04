De man achter het ‘Ro-da-ni-aaaa’-deuntje is niet meer: Manfred Aebi op 88-jarige leeftijd overleden

Wemmel - Manfred Aebi (88), de man die het Zwitserse horlogemerk met een uniek deuntje in ons land op de kaart bracht, is overleden. Aebi was al even ziek.

“Ro-da-ni-aaaa” klinkt voor veel koersliefhebbers als muziek in de horen. Het deuntje weerklonk immers jarenlang tijdens de koers om renners aan te kondigen. Een uitvinding van Manfred Aebi, een Zwitser die eind jaren 40 zijn weg naar ons land vond. De bedoeling was niet dat hij zou blijven, maar hij ontmoette de liefde van zijn leven in België en dus bleef hij in Wemmel wonen.

Zijn taak was om Rodania in ons land te introduceren en de Belgen warm maken voor het horlogemerk. Maar dat ging niet even gemakkelijk als verwacht, want geld voor reclame was er amper. “Dus moest ik op zoek naar een goedkope manier om onze naam bekend te maken. Ik belde organisatoren van lokale koersen en beloofde voor animo te zorgen met een wagen. Ik reed achter de renners aan, speelde muziek en zei nu en dan iets door de micro over Rodania”, vertelde Aebi twee jaar geleden nog aan onze krant.

Wens in vervulling

Maar de reclamestunt was niet het succes waar Manfred Aebi op gehoopt had. De mensen begrepen namelijk niets van wat hij door de micro zei, aangezien hij aan 60 kilometer per uur door de straten reed. Hij had dus iets korts en herkenbaars nodig. Het was Beethoven die hem inspireerde met zijn vijfde symfonie. En zo ontstond het deuntje Ro-da-ni-aaaa dat we jarenlang tijdens de koers gehoord hebben.

Na de overname in 2018 werd er beslist dat Rodania niet meer mee zou rijden in de koers, een grote teleurstelling voor Aedi. Hij bleef hopen op een terugkeer van het deuntje. En die wens kwam onlangs in vervulling: in februari 2021 werd namelijk aangekondigd dat Rodania zou terugkeren naar de koers.

Woensdag overleed Aedi op 88-jarige leeftijd. Hij kreeg een trombose.