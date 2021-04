Opnieuw dertien doden bij protesten in Myanmar

Bij protesten tegen de staatsgreep in Myanmar zijn woensdag opnieuw minstens dertien doden gevallen. In Kalay in het noorden van het land werden volgens de krant The Irrawaddy minstens elf mensen gedood toen het vuur werd geopend op demonstranten. Volgens andere media vielen ook in de zuidelijke stad Bago twee doden.

In heel het land kwamen de Myanmarezen opnieuw talrijk op straat om te protesteren tegen de militaire coup van negen weken geleden. In de voormalige hoofdstad Rangoon werd het protest vergezeld van een oproep om Chinese producten te boycotten. Peking hield in de VN-veiligheidsraad sancties tegen het militaire regime tegen.

Het blijft moeilijk om informatie over het aantal doden en gewonden te verzamelen, omdat de junta het internet nu ook overdag grotendeels blokkeert. Schattingen van Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) brengen het aantal doden op 580, 2.750 anderen werden gevangengenomen. Toch zouden de werkelijke cijfers nog veel hoger kunnen uitvallen.

Volgens AAPP worden ook in de gevangenis mensen gefolterd en gedood, onder wie enkele politici van de partij van voormalig regeringsleider Aung San Suu Kyi die zelf sinds de coup onder huisarrest staat.