Zestien doden bij verkeersongeval met mijnwerkers in Mexico

In Mexico zijn zeker zestien mensen om het leven gekomen en veertien anderen gewond geraakt bij een ongeval met twee voertuigen die mijnwerkers vervoerden.

Het ongeval deed zich dinsdagavond voor op een snelweg nabij de stad Caborca. Een bus kwam er frontaal in aanrijding met een minibusje. Beide voertuigen hadden arbeiders aan boord die in de goudmijn Noche Buena werken, zo meldden de autoriteiten. De zestien doden zaten allemaal in het minibusje. Volgens mediaberichten hadden de reddingswerkers uren nodig om de lichamen uit het wrak te halen.