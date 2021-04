EMA blijft achter AstraZeneca staan: “Voordelen vaccin groter dan risico op zeldzame bijwerkingen”

Dr.Sabine Straus, voorzitter van de Veiligheidscommissie (PRAC) van het EMA tijdens de persconferentie over de mogelijke bijwerkingen van het vaccin van AstraZeneca. Foto: BELGAIMAGE

De combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) vormt een uiterst zeldzame bijwerking van het coronavaccin van AstraZeneca. Dat heeft het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) woensdag aangekondigd tijdens een virtuele persconferentie.

De hamvraag was of er een verband bestaat tussen het vaccin en de zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), waarvan tientallen gevallen gemeld zijn. De topman vaccinatiestrategie van het EMA, de Italiaan Marco Cavaleri, zei dinsdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat er inderdaad een verband bestaat tussen het vaccin en de bloedproblemen, maar hij voegde er meteen aan toe dat de voordelen van het vaccin nog altijd groter zijn dan de risico’s.

Ook woensdag is het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het EMA tot hetzelfde besluit gekomen, klinkt het tijdens de persconferentie. “De veiligheidscommissie van het EMA heeft geconcludeerd dat de combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes moet worden vermeld als zeer zeldzame bijwerkingen van Vaxzevria (de nieuwe naam van het Covid-19-vaccin AstraZeneca, red). De commissie heeft bij haar conclusie rekening gehouden met al het beschikbare bewijs, inclusief het advies van een ad hoc expertgroep. In die groep zaten neurologen, hematologen en andere medische experten.”

Bijwerkingen

Het PRAC heeft de zeldzame bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin uitvoerig bestudeert en ging op zoek naar een verklaring. “Een plausibele verklaring voor de combinatie van bloedstolsels en lage bloedplaatjes is een immuunrespons, die leidt tot een aandoening die lijkt op de aandoening die soms wordt gezien bij patiënten die met heparine worden behandeld (door heparine geïnduceerde trombocytopenie, HIT).”

Het EMA herinnert eraan dat de bijwerking zich binnen de twee weken na vaccinatie kan voordoen. Op basis van de beschikbare gegevens, kan het EMA niet zeggen welke risicofactoren bijdragen tot de ontwikkeling van de bijwerking, waarvan er in Europa al enkele tientallen gevallen gemeld zijn. “Tot nu deden de meeste gevallen zich voor bij vrouwen jonger dan 60 jaar”, luidt het in een mededeling.

Mensen die het vaccin hebben gekregen, moeten onmiddellijk medische hulp inroepen als ze symptomen ontwikkelen van deze zeldzame bijwerking - de combinatie van bloedstolsels en lage bloedplaatjes - zijnde: kortademigheid, pijn op de borst, zwelling van de benen, aanhoudende buikpijn, neurologische symptomen, zoals ernstige en aanhoudende hoofdpijn of wazig zien, kleine bloedvlekjes onder de huid buiten de injectieplaats.