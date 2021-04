Actrice (42) die door politiepaard werd omvergereden op La Boum: “Het was géén ongeval. Die ruiter wilde me intimideren”

Brussel / Watermaal-Bosvoorde -

“Het was géén ongeval”, zegt Barbara Vanoverschelde (42), de Brusselse comédienne die op het nepfestival La Boum door een politieruiter werd omvergereden. Op andere beelden die diezelfde dag gemaakt werden, is dan weer te zien hoe ze vlak voor de ordetroepen uitdagend gaat knielen, haar vingers in de lucht. “Ja, ik ben de coronamaatregelen beu. Dat was pacifistisch verzet.”