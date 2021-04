Reconstructie roofmoord Christine: “Dader is als een beul te werk gegaan”

Bonheiden -

Christine Verbeiren, de zeventigjarige weduwe die een jaar geleden om het leven werd gebracht in haar villa in Bonheiden, is zwaar toegetakeld door haar moordenaar. Dat blijkt uit het onderzoek. De verdachte van de roofmoord werd woensdag naar de villa gebracht voor een reconstructie. “Voor haar dood was ze nog vol lof over hem.”