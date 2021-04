IMF pleit voor tijdelijke rijkentaks om kosten van pandemie te dekken

De overheden zouden de belastingen voor de rijkste inwoners of de bedrijven kunnen verhogen om tijdens de coronapandemie meer middelen te genereren. Dat raadt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) woensdag aan.

“De pandemie heeft de ongelijkheden vergroot en de overheden hebben financiële steun moeten bieden” aan de personen en bedrijven die het zwaarst getroffen zijn, verklaarde een van de verantwoordelijken voor begrotingskwesties bij het IMF Paolo Mauro tijdens een persconferentie. “Het is noodzakelijk om extra fiscale inkomsten te genereren” om te investeren in gezondheidszorg, onderwijs en sociale vangnetten, klinkt het.

Het IMF pleit daarom, net als in oktober, voor een tijdelijke taks op de hoogste inkomsten om de overheden te helpen met het betalen van de kosten door de crisis.

Belastingen opdrijven voor bedrijven

Het IMF is ook een voorstander van een wereldwijd geldende minimumbelasting op bedrijven, herhaalt Mauro woensdag. De afgelopen jaren was er een uitholling te zien van de inkomsten van de belastingen op bedrijven.

“We hebben ook een erosie van de inkomensbelastingen geconstateerd bij mensen met de hoogste lonen”, zegt Mauro. “In de geavanceerde economieën is er een mogelijkheid om deze tendens om te keren”, door de belastingen op de bedrijven en die voor de rijkste particulieren te verhogen, door de achterpoortjes in de belastingwetgeving weg te werken en de eigendomsbelasting of successierechten te verhogen, klinkt het.

Ook gaf het IMF woensdag in een rapport over het begrotingsbeleid aan dat wereldwijd tegen 2025 meer dan 1.000 miljard dollar aan extra fiscale inkomsten gegenereerd kan worden als alle landen sneller dan verwacht de coronapandemie onder controle krijgen. Ze zouden zo ook extra miljarden besparen die ze anders hadden uitgegeven aan economische hulp.

“De vaccinatie is dus meer dan rendabel, aangezien de prijs-kwaliteitsverhouding uitstekend is voor het overheidsgeld dat geïnvesteerd wordt in de wereldwijde productie en verspreiding van vaccins”, aldus de auteurs van het rapport.